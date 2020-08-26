Радбез ООН не схвалив запит США про відновлення санкцій проти Ірану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Радбез ООН не схвалив запит США про відновлення санкцій проти Ірану

Раніше Трамп заявив про намір відновити практично всі санкції ООН проти Ірану, дію яких раніше було призупинено

Більшість членів РБ ООН не підтримали спробу США відновити санкції проти Ірану. У зв'язку з цим голова Радбезу Діан Трианшах Джані заявив, що не може відповісти на запит США.

Про це повідомляє Forbes.

У ході засідання організації низка країн, зокрема Франція, Німеччина, Великобританія, Китай і Росія, заявили, що Вашингтон вже не має права запускати механізм відновлення обмежень, тому, що він вийшов зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми (СВПД).

Раніше Трамп заявив про намір відновити практично всі санкції ООН проти Ірану, дію яких раніше було призупинено.

При цьому він наголосив, що не здивувала відмова Ради Безпеки ООН продовжити збройне ембарго проти Ірану.

«Ми знали, якими будуть результати голосування», – зазначив американський лідер.

Нагадаємо, Трамп відхилив пропозицію Путіна взяти участь у саміті щодо Ірану.