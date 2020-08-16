США відновлять санкції проти Ірану



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«Ми займаємося відновленням санкцій. Наступного тижня побачите, що буде» – Трамп

Трампа не здивувала відмова Ради Безпеки ООН продовжити збройне ембарго проти Ірану

Сполучені Штати Америки наступного тижня розпочнуть процес відновлення санкцій ООН проти Ірану

Про це під час пресконференції, яка транслювалася у твітері Білого дому, заявив американський президент Дональд Трамп.

«Ми займаємося відновленням санкцій. Наступного тижня побачите, що буде», – сказав Трамп.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/p8qlTCUsCZ — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2020

При цьому він наголосив, що не здивувала відмова Ради Безпеки ООН продовжити збройне ембарго проти Ірану.

«Ми знали, якими будуть результати голосування», – зазначив американський лідер.

Нагадаємо, Трамп відхилив пропозицію Путіна взяти участь у саміті щодо Ірану.

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