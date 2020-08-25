Зеленський заявив, що не боїться прямого діалогу з Путіним



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Володимир Зеленський заявив, що не боїться прямого діалогу з Путіним

Зеленський підкреслив, що якщо не буде діалогу, то і не буде результату

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не боїться прямого діалогу з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю Euronews.

Він зазначив, що якщо результати переговорів можуть допомогти наблизитися до припинення війни на Донбасі, то вони мають бути проведені.

«Так, я тут, коли це необхідно. Я розмовляв з російським президентом, як раз перед набранням чинності перемир'я. Ми обговорили складні питання дотримання режиму припинення вогню. Поки є результат цього діалогу, і ми його бачимо. Цього недостатньо», - заявив він.

При цьому Зеленський підкреслив, що якщо не буде діалогу, то і не буде результату.

«Це повинно бути зроблено, незалежно від того, як різні люди або різні регіони реагують на це. Якщо немає діалогу - не буде і результату. Це я розумію дуже ясно. Якщо не буде діалогу, якщо не буде телефонних дзвінків, коли це необхідно - не буде і мирного результату. Я в цьому переконаний», - додав він.

Напередодні також стало відомо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак братиме участь у зустрічі політичних радників лідерів Нормандської четвірки. Повідомлялося, що Єрмак вже готувався до поїздки в Париж.

Раніше голова МЗС Німеччини назвав умови зустрічі міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Міністр закордонних справ Німеччини додав, якщо сторонам вдасться реалізувати минулі домовленості, тоді буде можливість обговорити ті політичні питання, серед яких формула Штайнмайера, проведення виборів на Донбасі і яким чином пройде передача повноважень на кордоні.

Минулого тижня народна депутатка фракція «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулась до президента Володимира Зеленського з вимогою підтвердити або спростувати автентичність документів, які пропонує Росія ухвалити за підсумками засідання Трьохсторонньої контактної групи, на зустрічі зовнішньополітичних радників Нормандської четвірки, що запланована на 28 серпня. Зазначимо, що в розпорядження «Главкома» опинився проєкт заключного документу, який вимагають ухвалити за підсумками цієї зустрічі росіяни.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн у нормандському форматі (лідерів Росії, України, Франції, Німеччини). Зустріч у нормандському форматі на рівні лідерів пройшла вперше після трирічної перерви.

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