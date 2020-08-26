Латвія внесла до «чорного списку» майже 30 білоруських чиновників



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Латвія внесла до «чорного списку» майже 30 білоруських чиновників

Повний список осіб, яким буде заборонений в'їзд до Латвії буде оголошено 27 серпня

Кабінет міністрів Латвії вводить заборону на в'їзд для майже 30 білоруських чиновників відповідальних за можливу фальсифікацію виборів і застосування сили проти демонстрантів у Білорусі.

Про це повідомляє LETA.

За словами міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса, санкції торкнуться чиновників, які працюють в офісі президента Білорусі, Центральної виборчої комісії, Міністерстві внутрішніх справ та Комітеті безпеки.

«Наша мета - санкції ЄС. Тому рішення уряду засноване не на національному законі про санкції, а на імміграційному законі. Ми йдемо по цьому шляху, щоб дати чіткий сигнал про те, що ми не хочемо бачити ряд офіційних осіб в нашій країні і тим самим також закликаючи ЄС працювати швидше. Ми не хочемо підірвати єдність ЄС у прийнятті таких рішень шляхом введення точних санкцій», - сказав Рінкевичс.

Чи потрапив у список президент Олександр Лукашенко в уряді Латвії не повідомили.

Повний список осіб, яким буде заборонений в'їзд до Латвії буде оголошено 27 серпня.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.