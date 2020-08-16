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    У світі

    Трамп відхилив пропозицію Путіна взяти участь у саміті по Ірану

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    Трамп відхилив пропозицію Путіна взяти участь у саміті по Ірану - Трамп відхилив пропозицію Путіна взяти участь у саміті по Ірану
    Трамп відхилив пропозицію Путіна взяти участь у саміті по Ірану

    Трамп не проти саміту після виборів президента США

    Президент США Дональд Трамп заявив, що не братиме участі в онлайн-саміті по Ірану, який раніше запропонував його російський колега Володимир Путін. Трамп допускає саміт вже після виборів в листопаді.

    Про це він заявив під час прес-конференції в середу.

    За словами Трампа, Іран зацікавлений в тому, щоб він програв вибори президента.

    «Напевно, немає. Думаю, потрібно почекати до виборів. Іран дуже хоче, щоб я програв», - сказав Трамп.

    Путін 14 серпня запропонував провести онлайн-зустріч «п'ятірки» постійних членів Радбезу ООН (Росії, Китаю, США, Франції і Великобританії), а також Німеччини та Ірану. На зустрічі він закликав обговорити план дій щодо іранської ядерної програми і домовитися про формування в зоні Перської затоки механізмів забезпечення безпеки та зміцнення довіри.

    США Іран Путін
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