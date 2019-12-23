Республіканці допустили слухання у Сенаті свідків у справі імпічменту Трампа



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Американський Сенат

Верхня палата Конгресу наразі перебуває «в глухому куті» щодо подальшого розгляду справи про імпічмент

Лідер республіканської більшості в верхній палаті американського Конгресу Мітч Макконнелл заявив, що не виключає можливості проведення додаткових слухань зі свідками у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Заява сенатора пролунала в ефірі програми Fox & Friends на тлі вимог демократів забезпечити справедливий судовий процес з імпічменту в Сенаті.

«Ми не виключаємо (заслуховування – ред.) свідків. Давайте вести цей процес так само, як було в ситуації з президентом Клінтоном - по справедливості», - зазначив Маккеоннелл.

Він пояснив, що під час процесу з імпічменту президента від демократів Білла Клінтона 20 років тому в Сенаті спочатку були заслухані заяви сторін, дані відповіді на письмові запитання, після чого законодавці приймали рішення щодо проведення слухань зі свідками. Водночас він не уточнив, яких свідків хотіли би почути республіканці.

Тим не менше, Макконнелл розкритикував рішення спікера Палати представників Ненсі Пелосі, яка заявила минулого тижня, що не передасть в офіційному порядку в Сенат затверджені обвинувачення проти президента Трампа щодо його імпічменту.

Пелосі наполягає на вимогах демократів провести додаткові слухання в Сенаті в Палаті представників принаймні чотирьох свідків, у тому числі ексрадника Трампа з питань нацбезпеки Джона Болтона, а також в.о. глави адміністрації Білого дому Міка Малвені.

«Вона (Пелосі – ред.), мабуть, вважає, що може вказувати нам, як проводити судовий процес», - зазначив лідер республіканців у Сенаті.

Водночас він визнав, що верхня палата наразі перебуває «в глухому куті» щодо подальшого розгляду справи про імпічмент.

«Ми нічого не можемо зробити, поки спікер (Палати представників – ред.) не надасть нам документи, тож усі насолоджуватимуться (різдвяними – ред.) канікулами», - зауважив Макконнелл.

Як відомо, Білий дім не хоче, щоб розгляд в Сенаті в рамках імпічменту президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу був тривалим.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту.

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що хоче негайного початку процесу в Сенаті Конгресу США в рамках імпічменту.

Джерело: Укрінформ