У Білому Домі відреагували на нові подробиці утримання військової допомоги Україні



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Напередодні Палата представників визнала Дональда Трампа винним в зловживанні владою

Адміністрація Трампа заявила, що рішення про призупинення виплати $300 млн Україні було прийняте ще до розмови з Зеленським

У Білому Домі США заявили, що пов'язувати призупинення виплати військової допомоги Україні з телефонною розмовою між президентами Америки та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським нерозважливо. Про це заявила представник адміністративно-бюджетного управління Білого дому Рейчел Семмел, передає CNN.

За словами Семмел, рішення про призупинення виплати $300 млн військової допомоги Україні було до телефонної розмови між Трампом і Зеленським.

«Пов'язувати припинення допомоги з дзвінком нерозважливо. Як вже повідомлялося публічно, про припинення допомоги було оголошено на міжвідомчій нараді 18 липня. Висмикувати одну фразу з електронного повідомлення без прив'язки до контексту - це введення в оману і неточність», - повідомила представник Білого дому.

При цьому, представник меншини в Сенаті Чак Шумер заявив про необхідність викликати на допит у справі про імпічмент Трампа Майкла Даффі, який попросив Пентагон заморозити військову допомогу Україні.

Нагадаємо, згідно з опублікованим електронним листуванням представників адміністрації США та Міністерства оборони, Білий Дім, Пентагон попросив через 91 хвилину після телефонної розмови Трампа і Зеленського заморозити виплату $300 млн Україні.

Раніше повідомлялось, що Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Його звинувачують у зловживанні владою під час надання тиску на Україну в особистих цілях, а також в перешкоджанні розслідуванню Конгресу в розслідуванні справи про імпічмент. Далі питання про імпічмент буде винесено на розгляд Сенату.

Як повідомлялося, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США та України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Нагадаємо, Адміністрація Трампа хотіла позбавити Україну військової допомоги. Адміністрація президента США Дональда Трампа нібито вимагала від представників Демократичної партії прибрати з оборонного бюджету пункт про швидке надання військової допомоги Україні.