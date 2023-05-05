РФ може атакувати підводні інтернет-кабелі Заходу: чим це небезпечно

Кремль активно створює карти західної інфраструктури

Існує значна загроза, що Росія в рамках війни проти України може націлитись на підводні інтернет-кабелі. Це буде спроба впливу на країни Заходу. Про це заявив помічник генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Девід Кеттлер, передає CNN.

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«Існують підвищені побоювання, що Росія може націлитись на підводні кабелі та інші критично важливі об'єкти інфраструктури у спробі порушити життя Заходу та отримати важелі тиску на ті країни, які підтримують Україну», – заявив він.

За словами Кеттлера, понад 95% міжнародного інтернет-трафіку передається приблизно 400 підводними кабелями. По них «щодня проходять фінансові операції у сумі близько 10 трлн дол.».

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Кеттлер розповів, що Росія зараз активно створює карти такої інфраструктури так само, як Китай. Союзники НАТО продовжують уважно стежити за подібними загрозами.

Нагадаємо, Сполучені Штати заявили, що приділяють велику увагу забезпеченню Збройних сил України засобами протиповітряної оборони. Вашингтон каже, доклав усіх зусиль, щоб забезпечити Україну засобами для проведення контрнаступу.

У той же час США вважають, що російські війська не зможуть провести масштабний наступ в Україні цього року через брак боєприпасів та живої сили. За словами директорки нацрозвідки США, російський диктатор Володимир Путін стримав свої амбіції в Україні.