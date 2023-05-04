Розвідка США повідомила, чи здатна Росія на новий великий наступ

Росіяни готують нові оборонні позиції, а у квітні відвоювали менше території, ніж протягом будь-якого з трьох попередніх місяців

Російські війська не зможуть провести масштабний наступ в Україні цього року через брак боєприпасів та живої сили. Про це заявила директор національної розвідки США Авріл Хейнс, повідомляє CNN.

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«Фактично, якщо Росія не почне обов'язкову мобілізацію і не забезпечить значних поставок боєприпасів від третіх осіб, крім існуючих поставок з Ірану та інших країн, їй буде все важче підтримувати навіть скромні наступальні операції», – заявила вона під час виступу в комітеті Сенату зі збройних сил.

За словами директорки нацрозвідки США, російський диктатор Володимир Путін стримав свої амбіції в Україні. Тепер він, ймовірно, вважає перемогою «закріплення контролю над окупованою територією на сході та півдні України та забезпечення того, щоб Україна не стала членом НАТО».

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Хейнс також зазначила, що вважає малоймовірною згоду Росії на «паузу» у бойових діях цього року, лише якщо на це не вплинуть політичні чинники.

Директор Нацрозвідки додала, що росіяни готують нові оборонні позиції, а у квітні «відвоювали менше території, ніж протягом будь-якого з трьох попередніх місяців».

Раніше Авріл Хейнс заявила, що російська армія після низки невдач на полі бою навряд чи зможе захопити значно більше українських територій цього року.