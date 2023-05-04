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Розвідка США повідомила, чи здатна Росія на новий великий наступ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка США повідомила, чи здатна Росія на новий великий наступ
За словами директорки нацрозвідки США, російський диктатор Володимир Путін стримав свої амбіції в Україні
фото з відкритих джерел

Росіяни готують нові оборонні позиції, а у квітні відвоювали менше території, ніж протягом будь-якого з трьох попередніх місяців

Російські війська не зможуть провести масштабний наступ в Україні цього року через брак боєприпасів та живої сили. Про це заявила директор національної розвідки США Авріл Хейнс, повідомляє CNN.

«Фактично, якщо Росія не почне обов'язкову мобілізацію і не забезпечить значних поставок боєприпасів від третіх осіб, крім існуючих поставок з Ірану та інших країн, їй буде все важче підтримувати навіть скромні наступальні операції», – заявила вона під час виступу в комітеті Сенату зі збройних сил.

За словами директорки нацрозвідки США, російський диктатор Володимир Путін стримав свої амбіції в Україні. Тепер він, ймовірно, вважає перемогою «закріплення контролю над окупованою територією на сході та півдні України та забезпечення того, щоб Україна не стала членом НАТО».

Хейнс також зазначила, що вважає малоймовірною згоду Росії на «паузу» у бойових діях цього року, лише якщо на це не вплинуть політичні чинники.

Директор Нацрозвідки додала, що росіяни готують нові оборонні позиції, а у квітні «відвоювали менше території, ніж протягом будь-якого з трьох попередніх місяців».

Раніше Авріл Хейнс заявила, що російська армія після низки невдач на полі бою навряд чи зможе захопити значно більше українських територій цього року. 

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Теги: розвідка США наступ війна росія

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