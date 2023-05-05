Як Росія використає атаку дрона на Кремль? Відповідь ISW

Паради до 9 травня було скасовано у 21 місті Росії та окупованому Криму

Кремль скасовує паради до 9 травня, щоб приховати деградацію російських збройних сил

Російські офіційні особи, ймовірно, використають так звану атаку безпілотників по Кремлю, щоб скасувати ще більше парадів на честь 9 травня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За повідомленням російських джерел, паради до 9 травня було скасовано у 21 місті Росії та окупованому Криму або без офіційного обґрунтування, або з міркувань безпеки.

Імовірно, Кремль сподівається скасувати паради до 9 травня і в інших містах, щоб приховати деградацію російських збройних сил, адже такі події зазвичай демонструють передову російську військову техніку, переважна частина якої або використовується в Україні, або була знищена за 14 місяців боїв, зазначають аналітики.

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Крім того, ймовірно, Кремль хоче заборонити проведення парадів через побоювання, що святкування можуть стати потенційним джерелом негативної реакції всередині країни на велику кількість російських втрат в Україні.

мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

Росіяни 4 травня завдали удару дронами «Шахед-131/136» по території України.

Кремль продовжує масштабне реформування органів безпеки.

Директор національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що російські сили, ймовірно, не зможуть провести значний наступ у 2023 році через

брак боєприпасів та живої сили, незалежно від успіху українського контрнаступу.

Російські джерела повідомляли, що окупанти досягли територіальних успіхів на південь від Кремінної.

ЗСУ, певно, провели обмежену контратаку на південний захід від Бахмута.

Окупанти продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, а також уздовж лінії Авдіївка – Донецьк.

Російська окупаційна влада продовжує оголошувати про нові заходи безпеки, щоб запобігти атакам партизанів на окупованих територіях.

Нагадаємо, російська влада 3 травня заявила, що вночі нібито Україна спробувала вдарити безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.