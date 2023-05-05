Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як Росія використає атаку дрона на Кремль? Відповідь ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як Росія використає атаку дрона на Кремль? Відповідь ISW
Паради до 9 травня було скасовано у 21 місті Росії та окупованому Криму
фото: скриншот відео

Кремль скасовує паради до 9 травня, щоб приховати деградацію російських збройних сил

Російські офіційні особи, ймовірно, використають так звану атаку безпілотників по Кремлю, щоб скасувати ще більше парадів на честь 9 травня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За повідомленням російських джерел, паради до 9 травня було скасовано у 21 місті Росії та окупованому Криму або без офіційного обґрунтування, або з міркувань безпеки.

Імовірно, Кремль сподівається скасувати паради до 9 травня і в інших містах, щоб приховати деградацію російських збройних сил, адже такі події зазвичай демонструють передову російську військову техніку, переважна частина якої або використовується в Україні, або була знищена за 14 місяців боїв, зазначають аналітики.

Крім того, ймовірно, Кремль хоче заборонити проведення парадів через побоювання, що святкування можуть стати потенційним джерелом негативної реакції всередині країни на велику кількість російських втрат в Україні.

Як Росія використає атаку дрона на Кремль? Відповідь ISW фото 1
мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

  • Росіяни 4 травня завдали удару дронами «Шахед-131/136» по території України.
  • Кремль продовжує масштабне реформування органів безпеки.
  • Директор національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що російські сили, ймовірно, не зможуть провести значний наступ у 2023 році через
  • брак боєприпасів та живої сили, незалежно від успіху українського контрнаступу.
  • Російські джерела повідомляли, що окупанти досягли територіальних успіхів на південь від Кремінної.
  • ЗСУ, певно, провели обмежену контратаку на південний захід від Бахмута.
  • Окупанти продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, а також уздовж лінії Авдіївка – Донецьк.
  • Російська окупаційна влада продовжує оголошувати про нові заходи безпеки, щоб запобігти атакам партизанів на окупованих територіях. 

Нагадаємо, російська влада 3 травня заявила, що вночі нібито Україна спробувала вдарити безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

Читайте також:

Теги: росія окупанти безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Напередодні контрнаступу Кремль роздав ЗМІ нову методичку – ISW
Напередодні контрнаступу Кремль роздав ЗМІ нову методичку – ISW
3 травня, 06:16
Український безпілотник MiniShark має декілька значних переваг над іншими моделями
Запуск з руки та легке транспортування: Україна представила новий БПЛА
27 квiтня, 12:01
В Україні загинув російский депутат-окупант Верховної ради Хакасії від Комуністичної партії Дмитро Іванов
ЗСУ ліквідували російського депутата, який воював у складі ПВК «Вагнер» (фото)
25 квiтня, 23:35

Політика

Як Росія використає атаку дрона на Кремль? Відповідь ISW
Як Росія використає атаку дрона на Кремль? Відповідь ISW
Білий дім повідомив, на якій допомозі Україні зараз зосереджені США
Білий дім повідомив, на якій допомозі Україні зараз зосереджені США
У Північному морі побільшало кораблів РФ: названо причину
У Північному морі побільшало кораблів РФ: названо причину
Гроші на ракети закінчились? Росія терміново шукає у інвесторів $126 млрд
Гроші на ракети закінчились? Росія терміново шукає у інвесторів $126 млрд
Банкова показала нові Patriot, які передадуть Нідерланди (фото)
Банкова показала нові Patriot, які передадуть Нідерланди (фото)
Український нардеп покарав росіянина за провокацію з прапором на саміті в Анкарі (відео)
Український нардеп покарав росіянина за провокацію з прапором на саміті в Анкарі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос
12K
Навіщо Пригожин заявив про початок українського контрнаступу: роз’яснення ISW
5711
Атака безпілотників на Кремль: ЄС відреагував на заяву Росії
5570
Окупанти атакували Одесу дронами з «сакральними» написами (фото)
5232
У Києві пролунали вибухи під час тривоги
4381
Крах на Красній площі: старт у 1991-му, в 2023-му – фініш

Новини

Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
Вчора, 17:46
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
Вчора, 17:16
Голова тайванської розвідки знайшов ключ до розуміння мотивів Сі Цзіньпіна
Вчора, 16:32
Очільниця однієї з партій Нідерландів не прийде на виступ Зеленського через «невдалу дату»
Вчора, 10:19
Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
Вчора, 07:29
На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
3 травня, 16:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту