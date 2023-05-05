Білий дім повідомив, на якій допомозі Україні зараз зосереджені США

Завдяки засобам ППО, які Україна отримала від США й інших партнерів, була збита більшість крилатих ракет, запущених по українських містах упродовж останніх 48-72 годин

Кірбі: «Ми зробили все можливе, але це не означає, що ми зупинимося. Ви побачите подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів»

Сполучені Штати приділяють велику увагу забезпеченню Збройних сил України засобами протиповітряної оборони. Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

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Посадовець наголосив, що завдяки засобам ППО, наданим Україні США й партнерами, була збита більшість крилатих ракет, запущених по українських містах упродовж останніх 48-72 годин.

«Тож ми продовжуємо зосереджуватися на цьому», – сказав Кірбі.

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За його словами, Вашингтон доклав усіх зусиль, щоб забезпечити Україну засобами для проведення контрнаступу. Представник Білого дому нагадав, що ЗСУ отримали майже все, що запитували до цього, включно з бронетехнікою, артилерією, системами ППО, боєприпасами, а також навчаннями, які були організовані для багатьох українських бригад на території інших країн.

«Ми зробили все можливе. Але це не означає, що ми зупинимося, це не означає, що ми все завершили. Ви побачите подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів», – резюмував Кірбі.

Нагадаємо, що 3 травня США оголосили про надання нового траншу допомоги Україні у сфері безпеки й оборони, який включатиме переважно боєприпаси та інше озброєння, якого потребують ЗСУ. Загальна вартість пакету допомоги становитиме $300 млн.

До слова, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі заявив, що українські військові вже готові до контрнаступальних дій завдяки допомозі західних партнерів.