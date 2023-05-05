Путін скликає засідання Радбезу після гучної заяви США

Що саме обговорюватимуть на Радбезі поки невідомо

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні раптово вирішив зібрати Раду Безпеки РФ. Більше того – не всіх, а її вузький склад. Про це повідомляють росЗМІ.

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Що саме обговорюватимуть поки невідомо.

Проте нагадаємо, що контрнаступ України може розпочатися вже з дня на день.

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Сполучені Штати заявили, що приділяють велику увагу забезпеченню Збройних сил України засобами протиповітряної оборони. Вашингтон каже, доклав усіх зусиль, щоб забезпечити Україну засобами для проведення контрнаступу.

У той же час США вважають, що російські війська не зможуть провести масштабний наступ в Україні цього року через брак боєприпасів та живої сили. За словами директорки нацрозвідки США, російський диктатор Володимир Путін стримав свої амбіції в Україні.

Крім того, у РФ заявили, що рішення про удар безпілотниками по Кремлю ухвалювалося не в Києві, а у Вашингтоні. Проте і це Вашингтон не злякало – там просто назвали росіян брехунами.

Додамо, що на фоні «бавовни» у РФ та відсутності техніки російський диктатор скасував паради на 9 травня у багатьох містах.