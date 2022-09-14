РФ придумала спосіб, як вирішити проблеми з неполадками літаків

Пілотів у РФ хочуть змусити самостійно ремонтувати авіасудна

Російським пілотам запропонували навчитися самостійно ремонтувати літаки, щоби заощадити на техніках. Таку пропозицію озвучив заступник міністра мінпромторгу Олег Бочаров на Східному економічному форумі у російському місті Владивосток.

«Разом із мінтрансом ми пілотів маємо готувати та сертифікувати як універсальних бійців: вони одночасно повинні бути і пілотами, і техніками літаків. І техніка має передбачати в експлуатації можливість польового ремонту», – заявив Бочаров.

Росіяни вирішили, що новація стосуватиметься пілотів насамперед регіональної авіації. Російський мінпромторг пішов ще далі: також почав працювати над системою, яка дозволить створювати конструктор повітряного судна, щоб авіакомпанії та пілоти могли швидко «модернізувати» літак під потребу рейсу – вантажний, вантажно-пасажирський чи пасажирський.

Нагадаємо, в умовах санкцій у Росії дедалі частіше виникають аварійні ситуації з літаками.

У березні російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє авіакомпаніям залишати іноземні літаки для використання на внутрішніх рейсах. За даними Cirium, наразі західним компаніям повернули лише близько 80 із 515 літаків, які орендувала Росія.