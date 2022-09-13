Повітряні сили за дві години приземлили два ворожих літаки та безпілотник

На Херсонщині знищено бомбардувальник Су-24, а на Донеччині – Су-25

Сьогодні, 13 вересня, з 14:00 по 16:00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено три повітряні цілі – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«На Херсонщині воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» знищили російський бомбардувальник Су-24», – йдеться в повідомленні.

А на Донеччині зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід» приземлили штурмовик Су-25 окупантів.

Раніше повідомлялося, що у нещодавно деокупованій Балаклії на Харківщині виявили залишки знищеного російського літака Су-34, який входив до складу 47-го авіаційного полку.

Нагадаємо, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.