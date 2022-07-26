Літаки падають та аварійно сідають. Як Росія переживає санкції

Росія по декілька разів на тиждень фіксує небезпечні авіаінциденти

В умовах санкцій у Росії дедалі частіше виникають аварійні ситуації з літаками. Сьогодні, 26 липня, літак, що летів із Москви, здійснив аварійну посадку на Сахаліні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пасажирський літак, що летів з Москви, здійснив аварійну посадку на іншому кінці Росії через спущене колесо. Як повідомили в управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ, 26 липня до них надійшло повідомлення, що лайнер Boeing-777, який прямував зі столиці Росії до Південно-Сахалінська, здійснив аварійну посадку на Сахаліні.

Причиною інциденту стало спущене колесо на стійці шасі. Після отримання інформації до аеропорту виїхали оперативні служби, проте приземлення пройшло успішно. На борту перебувало 386 пасажирів та 14 членів екіпажу. Постраждалих немає.

Вночі 24 липня літаку Sukhoi Superjet 100, який прямував рейсом RWZ4624 Анталья – Уфа, довелося здійснити незаплановану посадку в аеропорту Мінеральних Вод. У російській авіакомпанії «Ред Вінгс», якій належить літак, заявили, що причиною посадки літака стала несправність системи герметизації. Проблема виникла через те, що нібито турецькі службовці погано закрили багажний відсік, через що відбувалася розгерметизація. Після усунення неполадок і дозаправки полетів далі маршрутом.

Також надзвичайна подія трапилася в Самарській області Росії 24 липня. У Ставропольському районі невдало приводився гідроплан. Легкомоторний гідроплан Borey (RA-3219G) впав під час заходу на посадку. Постраждалих немає, за попередніми даними, причиною інциденту стало те, що пілот забув прибрати шасі.

Як відомо, після початку повномасштабної війни проти Росії було запроваджено масштабні санкції з боку світової спільноти, у тому числі в авіасфері. Євросоюз запровадив заборону на експорт у Росію товарів і технологій, що використовуються в авіаційному та космічному секторах, а також на страхування та технічне обслуговування товарів, пов'язаних з цими галузями.

Запроваджені проти РФ санкції вимагали від західних компаній розірвати договори оренди з Росією та відкликати свої літаки. Компаніям також заборонили продавати нові літаки, запчастини чи програмне забезпечення до РФ, обслуговувати російські літаки або надавати їм онлайн-оновлення програмного забезпечення. Заборонена навіть заправка орендованого літака Boeing. Авіавиробники Boeing та Airbus заявили про припинення технічного обслуговування та підтримки російських авіакомпаній та постачання їм запчастин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські авіакомпанії відмовляються повертати понад 400 літаків і низку авіазапчастин, які вони орендували у західних компаній. Через це лізингові компанії подають страхові претензії на близько $10 млрд.

У березні російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє авіакомпаніям залишати іноземні літаки для використання на внутрішніх рейсах. За даними Cirium, наразі західним компаніям повернули лише близько 80 із 515 літаків, які орендувала Росія.

До слова, через санкції російські компанії перенесли терміни запуску як мінімум семи проєктів з модернізації теплових електростанцій (ТЕС) через проблеми з постачанням обладнання.

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