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У Криму впав російський військовий літак

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Криму впав російський військовий літак
Російський Су-34 розбився в Криму
фото з відкритих джерел

Пілоти встигли катапультуватись

Російський військовий літак упав у Криму. За попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватись. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Авіакатастрофа сталася на кордоні Разнодельненського та Красноперекопського району. близько 6 години ранку. Військовий літак впав у полі, розповідають очевидці. Імовірно, це міг бути винищувач Су-34.

Пілоти встигли катапультуватись, пізніше їх забрали військові. Про причини падіння поки що невідомо.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти неділі, 11 вересня, було чутно вибухи.

8 вересня в тимчасово окупованому Криму почалася пожежа біля міста Саки. Дим видно в районі авіабази росіян. 

Також у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. 

Згодом стало відомо, що вибух на авіабазі поблизу міста Саки вивів з ладу більшу половину бойових літаків морської авіації російського чорноморського флоту.

Напередодні повідомлялося, що серпневі вибухи на авіабазах в Криму – це справа рук українських захисників.

Крім того, 5 вересня, в окупованій Євпаторії спрацювала ППО окупантів (відео).

10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.

Згодом міноборони РФ визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву.

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Теги: винищувач військові літак Крим війна росія

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