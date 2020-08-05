Роковини агресії РФ проти Грузії: Радбез ООН закликав Кремль виконати зобов'язання



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7 серпня виповнюються 12-ті роковини початку російської збройної агресії проти Грузії

Угода передбачає відведення російських військ на позиції, на яких вони розташовувалися до початку бойових дій

У середу, 5 липня, Рада Безпеки ООН обговорила ситуацію на окупованих територіях Грузії – в Абхазії та Цхінвальському регіоні/Південній Осетії.

Про це повідомив у Facebook постійний представник України при ООН Олег Ніколенко.

Дипломат нагадав, що 7 серпня виповнюються 12-ті роковини початку російської збройної агресії проти Грузії.

«У спільній заяві Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина, Велика Британія та США, а також Ірландія та Норвегія як члени Ради Безпеки починаючи із 2021 р., закликали Російську Федерацію виконати свої зобов’язання в рамках домовленостей від 12 серпня та 8 вересня 2008 р», – повідомив Ніколенко.

Угода із шести пунктів передбачає відведення російських військ на позиції, на яких вони розташовувалися до початку бойових дій.

Український дипломат додав, що члени Радбезу ООН висловили підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах.

До слова, майже три чверті грузинів вважають, що агресія Росії проти Грузії триває.