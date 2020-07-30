Затримання бойовиків «Вагнера» у Білорусі. Путін вирішив клеїти дурня



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У Путіна кажуть, що «вагнерівці» були в Білорусі «проїздом»

Москва запевняє: її бойовики прямували у третю країну. В Україну?

Затримані у Білорусі російські бойовики приватної військової компанії Вагнера, прямували до «третьої країни». Про це заявив посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев.

«Росіяни, які прибули в санаторій «Білорусочка» під Мінськом, були змушені це зробити в зв’язку з тим, що запізнилися на рейс з Національного аеропорту столиці Республіки, прямуючи транзитом до третьої країни», — сказав Мезенцев, повідомляє пресслужба посольства.

За словами посла, підставою для приїзду росіян в країну став «укладений контакт з однією з комерційних фірм» Білорусі.

Між іншим, сьогодні СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Також через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

Як повідомлялося, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.