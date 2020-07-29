Лукашенко відреагував на затримання бойовиків російської «ПВК Вагнера»



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Олександр Лукашенко терміново зібрав Радбез Білорусі

За словами Лукашенка, Росія вже виправдовується, що не відправляла бойовиків до Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Про це повідомляє агенція «Белта».

«Я запросив вас для того, щоб розібратися з цією, можна сказати, надзвичайною подією, яка сталася сьогодні вночі. Інакше її не назвеш», - сказав Лукашенко.

Він попросив главу КДБ Білорусі Валерія Вакульчика більш детально доповісти про ситуацію.

«Я дивлюся на реакцію росіян. Вони вже, виправдовуючись, кажуть, що мало не ми їх самі сюди завезли. Зрозуміло, треба ж якось виправдати свої брудні наміри. Тому дуже просив би, щоб в цій ситуації та з цим фактом було все гранично відверто і чесно. Якщо це російські громадяни (а я так розумію, їх допитали), значить, треба негайно звернутися у відповідні структури Російської Федерації, щоб вони пояснили, що відбувається», - сказав президент Білорусі.

При цьому він зазначив, що у країни немає цілей зганьбити Росію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.

До слова, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, виїхав до Росії разом з дітьми.

Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».