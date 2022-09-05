Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія лікуватиме хворих Covid-19 препаратом із цинічною назвою

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія лікуватиме хворих Covid-19 препаратом із цинічною назвою
Препарат «МИР-19» проходить третю фазу клінічних досліджень
фото з відкритих джерел

Препарат з назвою «Мир-19» наприкінці 2021 року, коли Росія планувала вторгнення в Україну

Росія готується вже восени запустити продаж в аптеках препарату проти коронавірусу «Мир-19», зараз триває третя фаза клінічних досліджень. Про це повідомила головний спеціаліст із зовнішніх комунікацій Федерального медико-біологічного агентства РФ Віра Єрємєєва, пише «Інтерфакс».

«Ми чекаємо на закінчення третьої фази (клінічних досліджень – ред.), після чого препарат буде доступний через аптечні мережі. Федеральне медико-біологічне агентство Росії подавало документи на розширене клінічне дослідження, щоб скоротити термін застосування «Мир-19» пацієнтами з 14 до 7 днів. Ми довели, що він працює і очікуємо на останні документи. І вже восени він може надійти в аптеки», – сказала співрозмовниця агентства, відповідаючи на запитання про те, коли препарат може надійти в аптеки.

Інгаляційний препарат «Мир-19» був зареєстрований 22 грудня 2021 року після двох фаз клінічних досліджень, проте лише для застосування у стаціонарах. Для того, щоб ліки стали доступними при лікуванні вдома і потрапили до аптек, необхідно провести спеціальне дослідження. У постреєстраційних дослідженнях препарату має взяти участь близько 1 тис. добровольців. 21 січня пресслужба Федерального медико-біологічного агентства Росії повідомила про подання до МОЗ РФ заявки на проведення такого дослідження.

У лютому поточного року повідомлялося, що МОЗ РФ схвалило проведення третьої фази клінічних досліджень препарату «Мир-19». У дослідженнях мають взяти участь 1274 добровольці в 11 медичних організаціях.

Зазначимо, що препарат, який Росія назвала «Мир-19», був зареєстрований в момент, коли Кремль розробляв плани щодо захоплення України. Ця назва цинічна тому, що Росія, розгорнувши криваву загарбницьку війну проти України, при цьому постійно намагається переконати світ у своїй «миролюбності». Також варто зазначити, що слово «мир» не має стосунку ні до хвороби, ні до медицини, а є лише черговим трюком російської державної пропаганди.

Як відомо, наразі у Росії фіксується різне зростання кількості випадків зараження коронавірусом. Зокрема, протягом минулої доби у країні зафіксували понад 48 тис. нових хворих. 

Нагадаємо, Європейський комісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес раніше попередила, що на держави-члени ЄС взимку чекає чергова хвиля Covid-19.

Читайте також: «У Києві зріє переворот». Куди забрела кремлівська пропаганда
Теги: ліки коронавірус росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава ВООЗ закликав усі країни світу запровадити масковий режим
Коронавірус не зник: ВООЗ закликала країни повернути масковий режим
14 липня, 01:59
Наближається нова хвиля пандемії
Єврокомісія попередила про нову хвилю коронавірусу цієї зими
26 липня, 03:14
На Covid-19 організм реагує інакше, ніж на інші віруси
Ізраїльський професор пояснив, чи потрібно щеплюватися людям, які перехворіли на коронавірус
31 серпня, 22:14

Соціум

В Індії атракціон з людьми впав з 15-метрової висоти (відео)
В Індії атракціон з людьми впав з 15-метрової висоти (відео)
Росія лікуватиме хворих Covid-19 препаратом із цинічною назвою
Росія лікуватиме хворих Covid-19 препаратом із цинічною назвою
В Європі може зупинитися великий адронний колайдер: в чому причина
В Європі може зупинитися великий адронний колайдер: в чому причина
У Канаді сталася різанина з десятками жертв
У Канаді сталася різанина з десятками жертв
Біля берегів Латвії розбився приватний літак
Біля берегів Латвії розбився приватний літак
У Молдові митники виявили одяг та прапори із символами Z та V, які хотіли ввезти в країну
У Молдові митники виявили одяг та прапори із символами Z та V, які хотіли ввезти в країну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
447K
Кремль заговорив про «прекращение спецоперации». Потрібні переговори із Зеленським
106K
Український «Бук» збив ворожий літак без жодного пострілу
92K
Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20
66K
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
53K
Пенсії двічі зростуть до кінця року: хто отримає підвищення
47K
Художник «виправив» мурал, на якому обнімалися український та російський військові

Новини

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 30 ударів по ворожих об’єктах
Сьогодні, 07:10
Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка
3 вересня, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
3 вересня, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
3 вересня, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
3 вересня, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
3 вересня, 13:17

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту