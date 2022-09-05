Росія лікуватиме хворих Covid-19 препаратом із цинічною назвою

Препарат з назвою «Мир-19» наприкінці 2021 року, коли Росія планувала вторгнення в Україну

Росія готується вже восени запустити продаж в аптеках препарату проти коронавірусу «Мир-19», зараз триває третя фаза клінічних досліджень. Про це повідомила головний спеціаліст із зовнішніх комунікацій Федерального медико-біологічного агентства РФ Віра Єрємєєва, пише «Інтерфакс».

«Ми чекаємо на закінчення третьої фази (клінічних досліджень – ред.), після чого препарат буде доступний через аптечні мережі. Федеральне медико-біологічне агентство Росії подавало документи на розширене клінічне дослідження, щоб скоротити термін застосування «Мир-19» пацієнтами з 14 до 7 днів. Ми довели, що він працює і очікуємо на останні документи. І вже восени він може надійти в аптеки», – сказала співрозмовниця агентства, відповідаючи на запитання про те, коли препарат може надійти в аптеки.

Інгаляційний препарат «Мир-19» був зареєстрований 22 грудня 2021 року після двох фаз клінічних досліджень, проте лише для застосування у стаціонарах. Для того, щоб ліки стали доступними при лікуванні вдома і потрапили до аптек, необхідно провести спеціальне дослідження. У постреєстраційних дослідженнях препарату має взяти участь близько 1 тис. добровольців. 21 січня пресслужба Федерального медико-біологічного агентства Росії повідомила про подання до МОЗ РФ заявки на проведення такого дослідження.

У лютому поточного року повідомлялося, що МОЗ РФ схвалило проведення третьої фази клінічних досліджень препарату «Мир-19». У дослідженнях мають взяти участь 1274 добровольці в 11 медичних організаціях.

Зазначимо, що препарат, який Росія назвала «Мир-19», був зареєстрований в момент, коли Кремль розробляв плани щодо захоплення України. Ця назва цинічна тому, що Росія, розгорнувши криваву загарбницьку війну проти України, при цьому постійно намагається переконати світ у своїй «миролюбності». Також варто зазначити, що слово «мир» не має стосунку ні до хвороби, ні до медицини, а є лише черговим трюком російської державної пропаганди.

Як відомо, наразі у Росії фіксується різне зростання кількості випадків зараження коронавірусом. Зокрема, протягом минулої доби у країні зафіксували понад 48 тис. нових хворих.

Нагадаємо, Європейський комісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес раніше попередила, що на держави-члени ЄС взимку чекає чергова хвиля Covid-19.