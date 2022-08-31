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Ізраїльський професор пояснив, чи потрібно щеплюватися людям, які перехворіли на коронавірус

Альона Боженко
glavcom.ua
Ізраїльський професор пояснив, чи потрібно щеплюватися людям, які перехворіли на коронавірус
На Covid-19 організм реагує інакше, ніж на інші віруси
фото ілюстративне

«Те, що людина перехворіла, зовсім не означає, що вона не захворіє знову»

Проблемою коронавірусу є його здатність до дуже швидких мутацій. Крім того, на Covid-19 організм реагує інакше, ніж на інші віруси. Про це повідомив професор Школи громадського здоров'я університету Хайфи (Ізраїль) Манфред Грін.

За словами професора, те, що людина перехворіла на нього, зовсім не означає, що вона не захворіє вдруге. А вакцинація посилює захисну функцію організму.

«Те, що людина перехворіла на нього, зовсім не означає, що вона не захворіє вдруге. Відтак, завдання вакцинації – посилити захисну функцію організму: аби людина, яка «підчепить» коронавірус знову, мала легший перебіг захворювання, принаймні, середньої тяжкості», – розповів Грін.

Професор також зауважив, що кількість доз залежить від того, якою саме вакциною ви щеплювалися. Адже у кожної з марок вакцин індивідуальна схема вакцинації.

«Тепер щодо бустерів: давайте спершу визначимося із термінологією. При використанні вакцин Moderna і Pfizer (Comirnaty) спершу схема передбачала два уколи. Потім у деяких країнах було вирішено додати обов’язкову третю дозу. В інших країнах це була не обов’язкова, а саме бустерна – так би мовити, додаткова доза», – зауважив професор.

Він також додав, що ізраїльські лікарі після трьох обов’язкових почали вводити четверту, бустерну, дозу.

«У першу чергу, людям старшим 60 років, а також тим, хто має ризик важкого протікання: людям із супутніми захворюваннями – онкологія, діабет тощо. Поступово ми дійшли до того, що кожен охочий може отримати цю четверту дозу», – додав Грін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації і карантин в Україні до 31 грудня 2022 року. 

Додамо, Європейський комісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес у понеділок попередила, що на держави-члени ЄС взимку чекає чергова хвиля Covid-19.

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Теги: вакцинація коронавірус

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