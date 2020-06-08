Столтенберг назвав Росію першою серед викликів для НАТО на найближче десятиліття



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«Моє бачення НАТО-2030 полягає не в тому, щоб заново створювати НАТО. Йдеться про те, щоб зробити наш сильний союз ще сильнішим. Сильним у військовому відношенні. Сильнішим політично» - Столтенберг Фото: НАТО

Генсек НАТО закликав Альянс прийняти більш глобальний підхід з огляду на виклики, які стоять перед ним

Генсек НАТО Єнс Столтенберг представив своє бачення майбутнього Альянсу на найближчі десять років – військова активність Росії названа в числі найбільших викликів. Про це повідомили у пресслужбі НАТО.

«Росія продовжує свою військову діяльність безупинно. ІДІЛ та інші терористичні угруповання набираються сміливості. Дезінформацію і пропаганду просувають як державні, так і недержавні суб’єкти. А підйом Китаю докорінно змінює глобальний баланс сил» – сказав генсек, окресливши основні виклики, перед якими опинився НАТО.

За словами Столтенберга, пандемія Covid-19 лише підсилила існуючі тенденції і напруженість.

Щоб впоратися з цими викликами, а також зі зростаючим числом невійськових загроз, таких як пандемії, кібератаки, дезінформаційні та пропагандистські кампанії, як стверджує Столтенберг, Альянс повинен не тільки зміцнити своє військове співробітництво, але і стати більш політичним об’єднанням.

Він закликав лідерів працювати разом більш тісно, щоб досягти «консенсусу якомога швидше і більш систематично».

«Використання НАТО більшою мірою політично також означає використання більш широкого спектру інструментів», – додав він, маючи на увазі економічні та дипломатичні засоби.

« Насправді НАТО – це єдине місце, яке кожен день об’єднує Європу і Північну Америку. Те, що нам потрібно, – це політична воля використовувати НАТО. Приймати рішення і, коли це необхідно, діяти в інтересах нашої спільної безпеки», – сказав генсек.

Столтенберг також закликав Альянс прийняти більш глобальний підхід з огляду на виклики, які стоять перед ним.

«Нам потрібно ще тісніше співпрацювати з державами-однодумцями, включаючи Австралію, Японію і Південну Корею. Треба встановити норми і стандарти в космосі і кіберпросторі, в новітніх технологіях і глобальному контролі над озброєннями і в кінцевому рахунку встати на захист миру, побудованого на свободі і демократії, а не на залякуванні» – заявив він.

«Моє бачення НАТО-2030 полягає не в тому, щоб заново створювати НАТО. Йдеться про те, щоб зробити наш сильний союз ще сильнішим. Сильним у військовому відношенні. Сильнішим політично» – наголосив генсек.

Як повідомлялося, напередодні з’явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп вирішив більш ніж на чверть скоротити чисельність американських військ, дислокованих у Німеччині. Відповідне розпорядження вже підписав радник президента США з національної безпеки Роберт О’Браєн.

Нагадаємо, У Християнсько-демократичному союзі (ХДС), що входить до правлячої коаліції ФРН, розкритикували можливе рішення США про часткове виведення американських військ з території Німеччини.

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