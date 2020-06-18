НАТО вирішило зміцнити оборону у відповідь на ядерну загрозу з боку РФ



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Засідання міністрів оборони країн-членів НАТО 17 червня пройшло у режимі відеоконференції

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на відданості Альянсу контролю над озброєннями

Міністри оборони країн-членів НАТО 17 червня у режимі відеоконференції обговорили питання посилення безпеки Альянсу, зокрема, відповідь на нарощування Росією арсеналу ракет з ядерною зброєю.

«Союзники узгодили збалансований пакет політичних і військових заходів, зокрема посилення протиповітряної та протиракетної оборони», – йдеться у повідомленні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на відданості Альянсу контролю над озброєннями. Він зазначив, що НАТО зміцнюватиме заходи безпеки та не буде наслідувати Росію у питанні збільшення ядерного арсеналу.

«Ми не збираємося розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі», – заявив Столтенберг.

Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями; цей статус дозволяє посилити співпрацю у військовій сфері, однак не означає, що Україна стала ближче до вступу в альянс.

Проте, новий статус України не означає, що міністерські зустрічі комісії Україна-НАТО розблоковано. Угорщина продовжує перешкоджати зближенню України з Альянсом.

НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО.

В Альянсі уточнили, що статус партнера НАТО з розширеними можливостями не впливає на можливе членство України в Альянсі. Даний статус передбачає розширення двосторонньої співпраці.