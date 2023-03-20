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Росія заявила, що готує нове покоління: школи вивчатимуть менталітет Африки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія заявила, що готує нове покоління: школи вивчатимуть менталітет Африки
фото ілюстративне

Кремль шукає союзників в Африці

Діти у російських школах почнуть вивчати африканські мови, зокрема, суахілі та амхарську. Про це повідомив директор Інституту країн Азії та Африки Московського держуніверситету Олексій Маслов, передають пропагандистські ЗМІ.

Маслов зазначив, що в інституті також відроджується викладання таких мов як йоруба, сомалійська, суахілі, амхарська, зулу та багато інших.

«У нас готується нове покоління людей, які здатні розуміти менталітет та основні моделі розвитку Африки, та розуміти, що Африка – це не просто великий та єдиний континент. Є різні регіони з різними економічними та політичними традиціями», – зазначив він.

Наразі Міносвіти РФ працює над підготовкою міжурядових угод про взаємне визнання освіти з Угандою, Єгиптом і Марокко. Крім того, угоди про співробітництво підписуються ще з вісьмома країнами – Маврикієм, Алжиром, Камеруном, Конго, Малі, Ганою, Гвінеєю та Екваторіальною Гвінеєю. 

Раніше повідомлялося, що РФ посилює вплив на Африку, щоб відкрити «другий фронт» проти Заходу.

До слова, нещодавно СБУ викрила ще 14 освітян-колаборантів, які допомагали ворогу русифікувати українські школи.

Теги: Африка росія школа

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