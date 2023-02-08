РФ посилює вплив на Африку, щоб відкрити «другий фронт» проти Заходу – FT

Під час переворотів в африканських країнах демонстранти розмахували російськими прапорами

Москва хоче створити «пояс переворотів» від Малі до Судану

Росія працює над посиленням свого впливу на бідні країни Африки, щоб фактично відкрити там «другий фронт» для протиставлення Заходу. Про це пише видання Financial Times.

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За даними видання, найкраще Москві вдалося просунутися в регіоні Сахель (політично-нестабільна смуга напівпустелі, що пролягає під Сахарою).

У кількох країнах, які борються з джихадистськими повстанцями, перевороти встановили військові уряди, що вороже ставляться до Франції і відкрито симпатизують Москві.

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Старший радник президента Франції Еммануеля Макрона вважає посилення позицій РФ в Африці «другим фронтом»: «Йдеться про ослаблення Європи і відкриття фронту, де Європа і Франція сприймаються як крихкі».

Співробітник аналітичного центру Rusi Самуель Рамані вважає, що Москва зосередилася на смузі країн від Малі до Судану: «Вони думають, що можуть створити «пояс переворотів», який забезпечить їм вплив і витіснить Захід».

Ці інструменти, за словами Рамані, поєднують в собі «операції проти повстанців, продаж зброї, просування автократії і м'яку силу». Застосовуючи їх, підсумовує він, Росія стала «великою державою в масштабах всього континенту».

Високопоставлений французький чиновник, який допомагає формувати африканську стратегію Франції, не заперечує успіху РФ: «Малі, ЦАР і Буркина-Фасо зазнали невдачі в своїх спробах протистояти виклику тероризму. «Вагнер» з'явився як нова гра в місті».

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Зокрема, російська присутність у ЦАР включає близько 1500 воєнізованих формувань у масках із «Вагнерівської групи», операції з видобутку золота і алмазів, невеликий лікеро-горілчаний завод, що випускає пакетики горілки Wa Na Wa з логотипом носорога і слоганом: «Виготовлено в Росії»: «Зроблено в ЦАР за російськими технологіями».

Один високопоставлений західний дипломат у ЦАР описує країну як «чашку Петрі» для африканських амбіцій Москви: «Триває гібридна війна і ми в ній беремо участь».

Крім того, президент ЦАР Фостен Аршанж Туадера завдячує своїм виживанням найманцям «Вагнера», які допомогли придушити спробу його повалення напередодні виборів у 2020 році. Вони забезпечують одне з кілець його особистої безпеки.

«Це не просто його особиста охорона, він є їхнім заручником», - каже західний дипломат у столиці ЦАР Бангі.

У ЦАР Росія створила командний центр і тренувальну базу приблизно за 80 км від Бангі. Найманці з «Вагнера» та інших російських приватних військових компаній, а також руандійські солдати відтоді відіграють важливу роль у відновленні певного порядку.

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Окрім добре задокументованого збору митних платежів на кордоні з Камеруном, Мінфін США стверджує, що «Вагнер» контролює численні золоті та алмазні копальні в ЦАР і навіть відмовляє в доступі урядовим чиновникам, які намагаються перевірити його видобувні операції. Група експертів ООН у 2021 році дійшла висновку, що 95% золота, видобутого в ЦАР, було вивезено нелегально.

У вересні тимчасовий прем'єр-міністр військового уряду Малі Абдулайє Майга, використав промову в ООН, щоб засудити «французьку хунту» і похвалити «зразкову і плідну співпрацю між Малі і Росією». У Малі також помічали найманців «Вагнера».

Генерали в Буркіна-Фасо вдруге за 8 місяців захопили владу, і ця подія відзначилася тим, що на вулицях столиці Уагадугу демонстранти розмахували російськими прапорами.

У Судані, ще одній нестабільній країні, Москва підтримує тісні зв'язки з генерал-лейтенантом Мохамедом Хамданом Дагало, другою людиною в адміністрації, яка прийшла до влади в результаті перевороту 2019 року. За даними Мінфіну США, російські компанії, що працюють у Судані, отримують прибутки від нелегального експорту золота, обсяги якого зросли після вторгнення Росії в Україну.

Москва також отримала згоду на військовий доступ до Порт-Судану, стратегічного вузького місця на Червоному морі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 5 лютого прибув до Іраку для переговорів щодо енергетичної та продовольчої безпеки. Ірак – перша зупинка його турне Близьким Сходом та Африкою, під час якого він відвідає також Судан, Мавританію та Малі.