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Чи потрібна російська мова в школах: результати опитування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи потрібна російська мова в школах: результати опитування
фото ілюстративне

42% підтримують збереження вивчення російської мови в школах

У лютому 2023 року більшість українців (52%) проти вивчення російської мови в школах у будь-якому вигляді. Ще чотири роки тому таку думку поділяли лише 8% українців. Про це свідчать результати опитування КМІС.

«І хоча зараз 42% підтримують збереження вивчення російської мови в певному обсязі, але навіть тут відбулися значні внутрішні зміни в сторону зниження часу, який має відводитися на вивчення російської мови», – зазначають соціологи.

Зазначається, що у 1998 році 46% вважали, що обсяг вивчення має бути таким же, як і для української мови. У 2019 році показник становив 30%, а зараз – лише 3%. Також з 32% до 6% стало менше тих, хто вважає, що російська мова має вивчатися в меншому обсязі, ніж українська, але в більшому, ніж інші іноземні мови.

Чи потрібна російська мова в школах: результати опитування фото 1

Із зазначених 42% переважна більшість – 33% (або майже 80% цієї категорії громадян) – хотіли б, щоб російській мові відводили стільки ж або менше часу, ніж іншим іноземним мовам, зазначають автори дослідження.

Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

До слова, нещодавно СБУ назвала кількість прихильників «русского мира» серед педагогів.

Теги: навчання школа

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