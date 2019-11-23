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    У світі

    Росіян вразило раптово оголене дно Азовського моря

    • Розсилка
    Росіян вразило раптово оголене дно Азовського моря
    Фото: Андрій Крамар, Аліна Островська, ahtari_live

    Більшість людей здивувалися настільки сильного відливу моря

    Жителі Приморсько-Ахтарського району (Краснодарський край) опублікували фотографії сильного відливу Азовського моря.

    Відповідні кадри з’явилися в Instagram-акаунті «Типовий Краснодар».

    За даними видання «Кубань 24», море відійшло від лінії берега приблизно на 100 метрів, в зв’язку з чим росіяни побачили дно. Відзначається, що подібного явища не спостерігалося кілька десятків років.

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    Росіян вразило раптово оголене дно Азовського моря
    Росіян вразило раптово оголене дно Азовського моря
    Росіян вразило раптово оголене дно Азовського моря
    Росіян вразило раптово оголене дно Азовського моря
    Росіян вразило раптово оголене дно Азовського моря
    Росіян вразило раптово оголене дно Азовського моря
    Росіян вразило раптово оголене дно Азовського моря
    Росіян вразило раптово оголене дно Азовського моря
    Росіян вразило раптово оголене дно Азовського моря

    Більшість передплатників Instagram-акаунта здивувалися настільки сильного відливу Азовського моря.

    «Я такого там взагалі ніколи не бачила. Ого. Зазвичай пірс наполовину в воді», – здивувалася olga_ermolenko1212.

    «Це нормальне явище, хоч і не таке часте. Вітер жене воду від берега, гірше, коли назад», – пояснив юзер ksanafiatat.

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    Нагадаємо, затонулий в Одесі танкер міг бути задіяний у контрабанді нафти.

    екологія Азовське море вітер природа
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