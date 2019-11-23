Росіян вразило раптово оголене дно Азовського моря



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Фото: Андрій Крамар, Аліна Островська, ahtari_live

Більшість людей здивувалися настільки сильного відливу моря

Жителі Приморсько-Ахтарського району (Краснодарський край) опублікували фотографії сильного відливу Азовського моря.

Відповідні кадри з’явилися в Instagram-акаунті «Типовий Краснодар».

За даними видання «Кубань 24», море відійшло від лінії берега приблизно на 100 метрів, в зв’язку з чим росіяни побачили дно. Відзначається, що подібного явища не спостерігалося кілька десятків років.

Більшість передплатників Instagram-акаунта здивувалися настільки сильного відливу Азовського моря.

«Я такого там взагалі ніколи не бачила. Ого. Зазвичай пірс наполовину в воді», – здивувалася olga_ermolenko1212.

«Це нормальне явище, хоч і не таке часте. Вітер жене воду від берега, гірше, коли назад», – пояснив юзер ksanafiatat.

Нагадаємо, затонулий в Одесі танкер міг бути задіяний у контрабанді нафти.