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    Росіяни вперше побачили унітаз? В мережі глузують з викрадення сантехніки з українських кораблів

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    Росіяни будуть поклонятися вкраденому унітазу? - Росіяни вперше побачили унітаз? В мережі глузують з викрадення сантехніки з українських кораблів
    Росіяни будуть поклонятися вкраденому унітазу?

    Від гумористів дісталося навіть президенту Росії Володимиру Путіну

    В мережі сміються з російських силовиків, які викрали з затриманих українських кораблів практично все обладнання, а також унітази. 

    Саме факт крадіжки сантехніки особливо насмішив користувачів Інтернету.

    «Росіяни вперше побачили унітаз?», - коментують дії Росії мережеві жартівники.

    Варто зазначити, що від гумористів дісталося і президенту Росії Володимиру Путіну. Зокрема, Сергій Йолкін із німецького видання Deutsche Welle зобразив президента РФ, який стоїть на унітазі в позі, яка нагадує сцену із відомої стрічки «Титанік».

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    Росіяни вперше побачили унітаз? В мережі глузують з викрадення сантехніки з українських кораблів
    Росіяни вперше побачили унітаз? В мережі глузують з викрадення сантехніки з українських кораблів
    Росіяни вперше побачили унітаз? В мережі глузують з викрадення сантехніки з українських кораблів
    Росіяни вперше побачили унітаз? В мережі глузують з викрадення сантехніки з українських кораблів
    Росіяни вперше побачили унітаз? В мережі глузують з викрадення сантехніки з українських кораблів
    Росіяни вперше побачили унітаз? В мережі глузують з викрадення сантехніки з українських кораблів
    Росіяни вперше побачили унітаз? В мережі глузують з викрадення сантехніки з українських кораблів
    Росіяни вперше побачили унітаз? В мережі глузують з викрадення сантехніки з українських кораблів
    Росіяни вперше побачили унітаз? В мережі глузують з викрадення сантехніки з українських кораблів

    Нагадаємо, 18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до берегів материкової України.

    20 листопада Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.

    Зазначимо, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, в якому вказано перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях «Нікополь», «Бердянськ» і буксирі «Яни Капу».

    20 листопада військові прокурори оглядали та фіксували пошкодження.

    Вчора, 21 листопада, влада Росії заявила, що повернули Україні захоплені кораблі «в нормальному стані» - і унітаз на катері нібито не крали.

    Передані захоплені торік Росією українські кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» прийшли 20 листопада у порт Очаків. Їх супроводжували буксири «Титан», «Гайдамака» та пошуково-рятувальний корабель «Сапфір», які ще 16 листопада вийшли з портів Одеси, Чорноморська та Южного.

    Росія ВМС
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