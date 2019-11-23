Затонулий в Одесі танкер міг бути задіяний у контрабанді нафти



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Бункерувальник стояв там, де його не могла дістати морська охорона ДПСУ

Танкер Delfi, який сів на мілину в Одесі в ніч на 22 листопада, міг бути задіяний у контрабандній перевалці нафтопродуктів.

Про це повідомляє видання «Думську».

За даними видання, бункерувальник стояв там, де його не могла дістати морська охорона ДПСУ.

«Вночі до судна підходили інші танкери, які перекачували в його ємності нафтопродукти, які згодом переправлялися малими партіями на берег - на катерах, баркасах та інших подібних плавзасобах», - пише видання.

Саме з цим, вважають джерела «Думської» в правоохоронних органах, пов'язане тривале перебування бункерувальника у відкритому морі, мінімальний склад екіпажу, небажання капітана евакуюватися, а також затвердження компетентних органів з приводу відсутності «незаконного і шкідливого для екології вантажу».

Також журналісти стверджують, що екіпаж танкера знав, чим займається. Саме тому моряки відмовлялися покинути борт судна, яке потерпало від лиха.

Наголошується, що далі співробітники АМПУ та інших служб встановлять, якщо дозволить штормове море, бонові загородження, локалізувавши розлив нафтопродуктів.

«Через пару днів, коли буря вщухне, з Чорноморська прибуде плавучий кран «Богатир». Судно зісмикнуть з хвилеріза, залатають пробоїни і відкачають воду, після чого відбуксують в той же Чорноморськ, де він продовжить гнити вже в якості речового доказу по кількох кримінальних проваджень», - пише видання.

Нагадаємо, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Із-за сильного шторму його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.