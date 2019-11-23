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    Суспільство

    В Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер

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    В Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер

    У східній і південній частинах країни пориви вітру 15-20 м/с, вночі у Приазов’ї 25 м/с

    Сьогодні, 23 листопада, в Україні очікується сильний вітер.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    «За прогнозами Укргідрометцентру, 23 листопада у східній і південній частинах країни пориви вітру 15-20 м/с, вночі у Приазов’ї 25 м/с», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, на вихідних, 23-24 листопада, на заході країни очікуються опади у вигляді мокрого снігу, в інших областях мінлива хмарність. Температура повітря вночі опуститься до -11 градусів.

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    Як повідомлялося, в результаті шторму в Азовському морі рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели евакуацію 11 осіб з острова Бірючий.

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