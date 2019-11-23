Через негоду на Буковині 10 населених пунктів залишилися без світла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Негода з тривалими поривами вітру обірвала проводи повітряних ліній і призвела до аварійних відключень трансформаторних підстанцій

У Чернівецькій області через шквальний вітер 10 населених пунктів залишилося без електроенергії.

Про це повідомляється на сайті АТ «Чернівціобленерго».

«Нічний штормовий вітер 22 листопада залишив без електропостачання частину споживачів у населених пунктах кількох районів області: Глибоцькому, Сторожинецькому, Новоселицькому, Кіцманському та Хотинському районах. Відразу після негоди вдалося оперативно відновити роботу багатьох трансформаторних підстанцій і подати напругу у домівки буковинців. Однак, станом на 8 годину ранку 22 листопада без електроживлення ще тимчасово перебувають 3955 абонентів у десятьох населених пунктах», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що негода з тривалими поривами вітру обірвала проводи повітряних ліній – ПЛ 04-10 кВ, призвела до аварійних відключень трансформаторних підстанцій – ТП 10/04 кВ, вийшло з ладу електрообладнання.

Нагадаємо, в результаті шторму в Азовському морі рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели евакуацію 11 осіб з острова Бірючий.