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    Події в Україні

    Через негоду на Буковині 10 населених пунктів залишилися без світла

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    Через негоду на Буковині 10 населених пунктів залишилися без світла

    Негода з тривалими поривами вітру обірвала проводи повітряних ліній і призвела до аварійних відключень трансформаторних підстанцій

    У Чернівецькій області через шквальний вітер 10 населених пунктів залишилося без електроенергії.

    Про це повідомляється на сайті АТ «Чернівціобленерго».

    «Нічний штормовий вітер 22 листопада залишив без електропостачання частину споживачів у населених пунктах кількох районів області: Глибоцькому, Сторожинецькому, Новоселицькому, Кіцманському та Хотинському районах. Відразу після негоди вдалося оперативно відновити роботу багатьох трансформаторних підстанцій і подати напругу у домівки буковинців. Однак, станом на 8 годину ранку 22 листопада без електроживлення ще тимчасово перебувають 3955 абонентів у десятьох населених пунктах», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що негода з тривалими поривами вітру обірвала проводи повітряних ліній – ПЛ 04-10 кВ, призвела до аварійних відключень трансформаторних підстанцій – ТП 10/04 кВ, вийшло з ладу електрообладнання.

    Нагадаємо, в результаті шторму в Азовському морі рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели евакуацію 11 осіб з острова Бірючий.

    електроенергія рятувальники вітер негода
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