Російські батьки з дитинства виховують дітей в ідеології рашизма

Батьки посадили своїх дітей у зроблену власними руками рекламу окупаційної армії

Влада Судогди (Владимирська область РФ) організувала оригінальний конкурс до дня міста. Про це у своєму Telegram-каналі «Кровавая барыня» повідомила російська політична та шоубізнесова діячка Ксенія Собчак.

Одним із заходів, присвяченим загальноміському святу Судогди, був конкурс на найкращий дитячий візочок, зроблений власними руками.

Одним із учасників конкурсу виявився імпровізований візок у вигляді танку із рашистською буквою Z на борту. Крім того, судогдські батьки сконструювали для своїх дітей візочки у вигляді поліцейського автомобіля та з написом «Радянська іграшка».

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Нагадаємо, що у травні жителі російського міста Шадрінськ святкували Великдень із пасками, на яких була намальована рашистська буква Z, яку ще називають «свастикою Путіна».

А у Алапаєвському районі Свердловської області, що на Уралі, реставратори причепили букву Z на купол церкви.