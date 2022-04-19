Паски із Z і «свастика Путіна» на куполі церкви: як рашисти святкують Великдень

Рашистська символіка, яку використовують окупанти на території України, з’явилася на великодній випічці

Жителі російського міста Шадрінськ святкуватимуть Великдень із нетрадиційними пасками. Про це пише російське регіональне видання 45.ru.

На великодньому хлібі замість традиційних букв ХВ (Христос воскрес! – ред.) виробник намалював букву Z, яку у світі вже прозвали «свастикою Путіна» за використання цього символу на окупаційній техніці у російсько-українській війні.

Жителі Шадринська розповіли ЗМІ, що Z-паски коштують усього 190 рублів (близько 70 грн), що значно дешевше за традиційні великодні вироби із класичними написами.

Деяких росіян подібне поєднання православної традиції та окупаційної символіки обурило. Зокрема, відома телеведуча, екскандидатка у президенти Росії Ксенія Собчак на своєму Telegram-каналі розкритикувала ідею Z-пасок.

«Здавалося б, де свято Воскресіння після розп'яття, перемоги життям над смертю, і де буква Z, де поля битв, де Маріуполь, де зачистки, атаки, ППО та плани щодо котлів. І напевно ж ще освятять», – припустила Собчак.

Втім, одними пасками із «свастикою Путіна» росіяни не обмежилися. Видання eanews.ru повідомило, що у Алапаєвському районі Свердловської області, що на Уралі, реставратори причепили букву Z на купол церкви.

«Свастика Путіна» з'явилася навіть на куполі храму Російської православної церкви

Пізніше реставратори символ рашистської війни зняли, пояснивши, що начепили букву Z тимчасово, «щоб підтримати нашу армію, нашого президента, хлопців, які воюють за нашу національну безпеку».

Представники ж єпархії заявили, що з ними ця акція не була узгоджена, вони свого дозволу на подібне висловлення підтримки не давали.

Нагадаємо, рашистський символ Z знайшли навіть у радянському мультфільмі 1973 року. Один із героїв анімаційної стрічки, знайшовши на підводному човні «Нептун» корабель із буквою Z, заявив, що таким символом маркували фашистські есмінці.