Z-номери. Рашистська свастика може з’явитися на російських автівках

Російська техніка, щоб вбиває українців, позначена літерами Z і V

Рашистська символіка буде ширитися Росією

Літери Z і V, які сьогодні використовують російські окупанти, що вторглися на територію України, незабаром можуть з’явитися на російських автомобільних номерах.

Таку пропозицію внесла фракція ЛДПР у держдумі РФ. Вона пропонує додати Z та V до списку букв, які можна використовувати на російських автомобільних номерах.

Як повідомляються пропагандистські російські ЗМІ, звернення надіслано голові державтоінспекції РФ Чернікову.

Водночас, водії електрокарів в Україні відмовляються від автономерів, які мають позначення «Z» та «V».

Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада України заборонила використання в Україні рашистських символів – літер «Z», «V». За заборону символіки російських окупантів проголосувало більшість депутатів.

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