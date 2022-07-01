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    Соціум

    Z-номери. Рашистська свастика може з’явитися на російських автівках

    Російська техніка, щоб вбиває українців, позначена літерами&nbsp;Z і V - Z-номери. Рашистська свастика може з’явитися на російських автівках
    Російська техніка, щоб вбиває українців, позначена літерами Z і V
    фото з відкритих джерел

    Рашистська символіка буде ширитися Росією

    Літери Z і V, які сьогодні використовують російські окупанти, що вторглися на територію України, незабаром можуть з’явитися на російських автомобільних номерах.

    Таку пропозицію внесла фракція ЛДПР у держдумі РФ. Вона пропонує додати Z та V до списку букв, які можна використовувати на російських автомобільних номерах.

    Як повідомляються пропагандистські російські ЗМІ, звернення надіслано голові державтоінспекції РФ Чернікову.

    Водночас, водії електрокарів в Україні відмовляються від автономерів, які мають позначення «Z» та «V».

    Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада України заборонила використання в Україні рашистських символів – літер «Z», «V». За заборону символіки російських окупантів проголосувало більшість депутатів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Z-номери. Рашистська свастика може з’явитися на російських автівках