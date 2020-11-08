Після перемоги Байдена Росії напророкували перехід в число головних ворогів США

Не варто очікувати і зміни політики санкцій з боку США

Росія знову опиниться в американських документах ворогом номер один

Після перемоги Джо Байдена на президентських виборах в США Москва перейде в число головних ворогів Вашингтона. Такий прогноз дав політолог, голова Центру глобальних інтересів у Вашингтоні Микола Злобін в інтерв’ю «Інтерфаксу».

«Параноїдального тиску на Китай, який робив Трамп, напевно, не буде», – зазначив експерт. За його словами, Пекін може полегшено зітхнути, бо Китай «посуне Росію на перше місце в «списку ворогів» Америки».

Злобін заявив, що таке рішення відповідає лінії політики Байдена в останні десятиліття. «Росія знову опиниться в американських документах ворогом номер один», – уточнив політолог.

За словами експерта, не варто очікувати й зміни політики санкцій з боку США. «Я б припинив використовувати слово «санкції». У нинішніх умовах у світі після холодної війни це не санкції. Це елемент зовнішньої політики», – заявив Злобін, додавши, що цей елемент уже став традиційним, його використовують багато країн.

Раніше повідомлялося, що лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії й буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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