У Харкові кабани зупинили рух автомобілів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тварини вирішили перейти дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу

Попереду і ззаду «колони» прямували дорослі особини, а в її центрі крокували близько 10 поросят

У Харкові сімейство диких кабанів стало причиною затору на одній з вулиць. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал, пише agronews.ua.

Як видно на відео, тварини вирішили перейти дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу.

«Цим хлопакам було важко пройти п'ять метрів до пішохідного переходу», – веселяться харків’яни у коментарі до запису.

Варто зазначити, що водії автомобілів зупинилися і терпляче чекали, поки кабани перетнуть проїжджу частину.

Попереду і ззаду «колони» прямували дорослі особини, а в її центрі крокували близько 10 поросят.