У Харкові кабани зупинили рух автомобілів
Попереду і ззаду «колони» прямували дорослі особини, а в її центрі крокували близько 10 поросят
У Харкові сімейство диких кабанів стало причиною затору на одній з вулиць. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал, пише agronews.ua.
Як видно на відео, тварини вирішили перейти дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу.
«Цим хлопакам було важко пройти п'ять метрів до пішохідного переходу», – веселяться харків’яни у коментарі до запису.
Варто зазначити, що водії автомобілів зупинилися і терпляче чекали, поки кабани перетнуть проїжджу частину.
Попереду і ззаду «колони» прямували дорослі особини, а в її центрі крокували близько 10 поросят.