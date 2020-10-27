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    У Харкові кабани зупинили рух автомобілів

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    Тварини вирішили перейти дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу - У Харкові кабани зупинили рух автомобілів
    Тварини вирішили перейти дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу

    Попереду і ззаду «колони» прямували дорослі особини, а в її центрі крокували близько 10 поросят

    У Харкові сімейство диких кабанів стало причиною затору на одній з вулиць. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал, пише agronews.ua.

    Як видно на відео, тварини вирішили перейти дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу.

    «Цим хлопакам було важко пройти п'ять метрів до пішохідного переходу», – веселяться харків’яни у коментарі до запису.

    Варто зазначити, що водії автомобілів зупинилися і терпляче чекали, поки кабани перетнуть проїжджу частину.

    Попереду і ззаду «колони» прямували дорослі особини, а в її центрі крокували близько 10 поросят.

    Харків дороги тварини автомобіль
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