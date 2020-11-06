Науковці повідомили, що собаки виявляють коронавірус швидше за ПЛР-тести

Собаки вже давно використовуються у наукових експериментах, оскільки вони здатні вловлювати зміни запаху людей, що можуть свідчити про певну хворобу

Собаки в аеропорту Гельсінкі зупиняли людей, які не мали симптомів захворювання, але за кілька днів повідомляли про коронавірус

Науковці виявили, що собаки, яких використовують в аеропорту фінської столиці Гельсінкі, ідентифікують пацієнтів з коронавірусом швидше, ніж ПЛР-тести. Про це пише Daily Mail.

«Собаки-нюхачі краще виявляють інфікованих коронавірусом людей, ніж спеціалізовані лабораторні дослідження», – йдеться у повідомленні.

Дослідники стверджують, що коли собак почали застосовувати для перевірок в аеропорту Гельсінкі, тварини зупиняли людей, які не мали симптомів захворювання. Цим людям проводили ПЛР-тести на коронавірус, але всі вони виявилися негативними. Проте за кілька днів ці самі люди повідомляли науковцям, що у них з'явилися симптоми коронавірусу.

Відомо, що собаки давно використовуються у наукових експериментах, оскільки вони здатні вловлювати зміни запаху людей, що можуть свідчити про певну хворобу, наприклад зміни в обміні речовин, спричинені онкозахворюваннями.

Нагадаємо, у Фінляндії собаки в аеропорту перевіряють пасажирів на коронавірус.

Також у середині серпня аеропорт Дубая почав використовувати собак для виявлення коронавіруса.

У липні в Австрії військові почали вчити собак виявляти коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу підтвердили 9 721 новий випадок коронавіруса. Також за останню добу зафіксовано 201 летальний випадок. Також протягом доби одужало – 10 762 особи. Загалом в Україні від початку епідемії зафіксовано 440 188 випадків зараження коронавірусом та 8125 летальних випадків, одужали 195 544 особи.