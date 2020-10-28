В Єгипті створили експертну групу через напад акули на українських туристів



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На українців нападала двометрова білоголова океанічна акула

Міністерство охорони навколишнього середовища Єгипту прийняло рішення про призупинення будь-якої діяльності людей в районі нападу

Міністр охорони навколишнього середовища Єгипту Ясмін Фуад відреагувала на повідомлення про напад акули, внаслідок якого постраждали українські туристи, призначивши експертну групу для розслідування інциденту.

Про це повідомляє Egypt Independent.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища Єгипту заявило в понеділок, що отримало повідомлення про напад акули на туристичну групу, що займалася підводним плаванням у заповіднику Рас-Мохамед на Синайському півострові, внаслідок чого постраждали українські туристи.

Двоє українських туристів, мати та її 12-річний син, а також їх гід, отримали ушкодження внаслідок нападу.

Міністр Фуад доручила робочій групі збирати повідомлення очевидців та вивчити обставини нападу, відповідно до світових протоколів розслідування нападів акул.

Відеокліп, знятий водолазом у районі інциденту, показав, що акула виявила ворожість до людей, що є ненормальною поведінкою для тварини.

Самку акули, яка, за оцінками, мала довжину приблизно два метри, ідентифікували як океанічну акулу Білоголову. Саме ця тварина найімовірніше напала на туристів.

Міністерство охорони навколишнього середовища Єгипту прийняло рішення про призупинення будь-якої діяльності людей в районі нападу відповідно до міжнародної практики у випадках нападу акул на людей.

Раніше стало відомо, що в Єгипті на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська сім’я. Зокрема, 12-річний хлопець залишився без руки.

Згодом подробиці про напад акули на українських туристів розповів туроператор.

27 жовтня у МЗС повідомили, що українці, на яких напала акула під час снорклінгу в Єгипті, досі перебувають в медичному закладі.