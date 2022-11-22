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Росіяни знайшли у новому пам’ятнику сексуальний підтекст, виник скандал (фото, відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
Росіяни знайшли у новому пам’ятнику сексуальний підтекст, виник скандал (фото, відео)
Росіяни осоромилися з новою скульптурою
фото з відкритих джерел

На встановлення скандального артоб'єкта було витрачено 2,5 млн рублів

У Краснодарському краї Росії встановили пам'ятник каплі води, однак росіяни висміяли скульптуру та заявили, що вона схожа на секс-іграшку.

На виготовлення артоб'єкта «Крапля» було витрачено за 2,5 млн рублів (понад 800 тис. грн), проте у російських майстрів явно щось пішло не так і скульптура, яку вони виготовили, викликала у росіян асоціації аж ніяк не з краплею води, а з секс-іграшкою, а саме – анальною пробкою.

Росіяни знайшли у новому пам’ятнику сексуальний підтекст, виник скандал (фото, відео) фото 1

Як свідчать фото проєкту скульптури, планувалося, що вона матиме трохи інший вигляд. 

Росіяни знайшли у новому пам’ятнику сексуальний підтекст, виник скандал (фото, відео) фото 2

Спочатку компанія, яка встановила скульптуру, відмовлялась її замінювати, аргументуючи це тим, що саме такий вигляд має капля води, проте після скандалу монумент все ж прибрали та пообіцяли змінити його. 

Нагадаємо, раніше у Бєлгороді та в окупованому Маріуполі встигли відкрити пам’ятники бабусі з прапором СРСР. Пам'ятники вийшли дуже сумнівної якості, художня цінність такої творчості під питанням, проте на відкритті у захопленому росіянами українському місті був присутній перший заступник глави Адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко.

Також раніше у Бєлгородській області РФ відкрили моторошний пам’ятник героям фільму радянського фільму, студентам Шуріку й Ліді. Люди побачили в монументі родинні зв’язки із сумнозвісною нововоронезькою «Альонкою»

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Теги: росія пам'ятник

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