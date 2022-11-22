Росіяни знайшли у новому пам’ятнику сексуальний підтекст, виник скандал (фото, відео)

На встановлення скандального артоб'єкта було витрачено 2,5 млн рублів

У Краснодарському краї Росії встановили пам'ятник каплі води, однак росіяни висміяли скульптуру та заявили, що вона схожа на секс-іграшку.

На виготовлення артоб'єкта «Крапля» було витрачено за 2,5 млн рублів (понад 800 тис. грн), проте у російських майстрів явно щось пішло не так і скульптура, яку вони виготовили, викликала у росіян асоціації аж ніяк не з краплею води, а з секс-іграшкою, а саме – анальною пробкою.

Як свідчать фото проєкту скульптури, планувалося, що вона матиме трохи інший вигляд.

Спочатку компанія, яка встановила скульптуру, відмовлялась її замінювати, аргументуючи це тим, що саме такий вигляд має капля води, проте після скандалу монумент все ж прибрали та пообіцяли змінити його.

Нагадаємо, раніше у Бєлгороді та в окупованому Маріуполі встигли відкрити пам’ятники бабусі з прапором СРСР. Пам'ятники вийшли дуже сумнівної якості, художня цінність такої творчості під питанням, проте на відкритті у захопленому росіянами українському місті був присутній перший заступник глави Адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко.

Також раніше у Бєлгородській області РФ відкрили моторошний пам’ятник героям фільму радянського фільму, студентам Шуріку й Ліді. Люди побачили в монументі родинні зв’язки із сумнозвісною нововоронезькою «Альонкою».