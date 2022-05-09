  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Вірила священнику Московської церкви. «Бабуся з прапором» розказала свою історію

    Бабуся, яка стала живим символом &laquo;проросійської України&raquo; - Вірила священнику Московської церкви. «Бабуся з прапором» розказала свою історію
    Бабуся, яка стала живим символом «проросійської України»
    фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

    Військові закликають не зневажати стареньку

    Бабуся з російських соцмереж, яка вийшла до українців з червоним прапором, розповіла свою історію. Працівник Центру стратегічних комунікацій зустрівся з нею, щоб розпитати про її життя. І воно виявилося трагічним. Зокрема Ганна Іванівна зізналася, що потрапила під вплив пропаганди Московської церкви.

    Прізвище Іванова вона взяла від свого другого чоловіка, з яким живе дотепер. З ним у Анни Іванівни було двоє синів. І дві доньки від першого, нещасливого шлюбу. Всі ці діти загинули. Одну дівчинку, як каже Анна Іванівна, «спалила» її свекруха, яка начебто поклала її на піч. Синів вбили десь по чужих селах за невідомих обставин.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Анна Іванова разом з чоловіком
    Чоловік Анни Іванової
    Чоловік Анни Іванової

    Бабуся думала, що червоний прапор є російським. І вірила у те, що їй казав священник УПЦ МП. Але тепер робить свій висновок: «Не потрібні путіну люди, українці, йому тільки землі потрібні. Я розумію того хлопця, що топтав червоний прапор. Вони нас захищають, гинуть, а тут я з цим прапором...».

    Наразі Анни Іванівна перебуває в одній із міських лікарень Харкова разом із своїм чоловіком.

    Військові закликають не зневажати стареньку. «Тепер, коли від росіян Анна Іванівна отримала міну на подвір'я, а від українців допомогу, її онук рятується в Польщі, коли вона дізналася про Бучу та все інше, вона закинула той червоний прапор подалі», – каже комвзводу з псевдо «Кадет».

    Як повідомлялося раніше, відео бабці із червоним прапором опублікували на початку квітня десятки користувачів у Youtube, Telegram, Facebook. Звичайно ж не упустив цю історію жоден російський пропагандистський телеканал. Загалом – мільйони переглядів.

    У ролику стара вийшла з червоним прапором зустрічати людей у військовій формі, бо, вочевидь, сприйняла їх за «російських визволителів». Поки люди у військовій формі розмовляли з дідом і просили його сказати на камеру «слава Путіну» (той так і не сказав), головна героїня з’явилася перед ними із червоним прапором.

    У більш повних версіях цього відео між його учасниками також відбувається розмова, під час якої людина у військовій формі каже, що він був росіянином за паспортом, вісім років пропрацював у РФ, але у Росії немає нічого хорошого.

    У Бєлґороді і навіть окупованому Маріуполі встигли відкрити «пам’ятники» бабці з прапором. Вони дуже сумнівної якості, художня цінність такої творчості під питанням, проте на відкритті у частково захопленому росіянами українському місті був присутній… перший заступник глави президента РФ Сергій Кірієнко.

    У Маріуполі окупанти відкрили пам’ятник «бабці з прапором», яку ворожа пропаганда зробила символом боротьби з «українськими нацистами» (фото з відкритих джерел)

    У Маріуполі окупанти відкрили пам’ятник «бабці з прапором», яку ворожа пропаганда зробила символом боротьби з «українськими нацистами» (фото з відкритих джерел)
    Читайте також: Бабця в шоці. Як Ганна Іванівна з Харкова стала новим кумиром росіян
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вірила священнику Московської церкви. «Бабуся з прапором» розказала свою історію