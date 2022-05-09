Вірила священнику Московської церкви. «Бабуся з прапором» розказала свою історію

Військові закликають не зневажати стареньку

Бабуся з російських соцмереж, яка вийшла до українців з червоним прапором, розповіла свою історію. Працівник Центру стратегічних комунікацій зустрівся з нею, щоб розпитати про її життя. І воно виявилося трагічним. Зокрема Ганна Іванівна зізналася, що потрапила під вплив пропаганди Московської церкви.

Прізвище Іванова вона взяла від свого другого чоловіка, з яким живе дотепер. З ним у Анни Іванівни було двоє синів. І дві доньки від першого, нещасливого шлюбу. Всі ці діти загинули. Одну дівчинку, як каже Анна Іванівна, «спалила» її свекруха, яка начебто поклала її на піч. Синів вбили десь по чужих селах за невідомих обставин.

Бабуся думала, що червоний прапор є російським. І вірила у те, що їй казав священник УПЦ МП. Але тепер робить свій висновок: «Не потрібні путіну люди, українці, йому тільки землі потрібні. Я розумію того хлопця, що топтав червоний прапор. Вони нас захищають, гинуть, а тут я з цим прапором...».

Наразі Анни Іванівна перебуває в одній із міських лікарень Харкова разом із своїм чоловіком.

Військові закликають не зневажати стареньку. «Тепер, коли від росіян Анна Іванівна отримала міну на подвір'я, а від українців допомогу, її онук рятується в Польщі, коли вона дізналася про Бучу та все інше, вона закинула той червоний прапор подалі», – каже комвзводу з псевдо «Кадет».

Як повідомлялося раніше, відео бабці із червоним прапором опублікували на початку квітня десятки користувачів у Youtube, Telegram, Facebook. Звичайно ж не упустив цю історію жоден російський пропагандистський телеканал. Загалом – мільйони переглядів.

У ролику стара вийшла з червоним прапором зустрічати людей у військовій формі, бо, вочевидь, сприйняла їх за «російських визволителів». Поки люди у військовій формі розмовляли з дідом і просили його сказати на камеру «слава Путіну» (той так і не сказав), головна героїня з’явилася перед ними із червоним прапором.

У більш повних версіях цього відео між його учасниками також відбувається розмова, під час якої людина у військовій формі каже, що він був росіянином за паспортом, вісім років пропрацював у РФ, але у Росії немає нічого хорошого.