Випадково стала символом для Росії. Історія «бабусі з прапором» (відео)

Жінка не приховує свого розпачу, що через цей випадок, в Росії її вважають героїнею

Журналісти поспілкувалися з жінкою, якій ставлять пам'ятники по всій РФ

Ганні Іванівні скоро виповниться 70 років, вона живе в одному з сіл Харківської області, і в квітні 2022 стала одним з найвідоміших символів російської пропаганди. Все через відео, в якому вона вийшла зустрічати українських військових із радянським червоним прапором, переплутавши їх із росіянами.

Журналісти BBC зустрілися з Ганною Іванівною, щоб дізнатися про її історію цілком, а також поговорили з українським військовим, який знімав те саме знамените відео.

«Я раділа Росії, що вона прийде і не воюватиме з нами. А коли пішли такою війною і мене прославили – для мене це неприємно, бо мене в Україні вважають зрадницею», – бідкається жінка.

У ролику стара вийшла з червоним прапором зустрічати людей у військовій формі, бо, вочевидь, сприйняла їх за «російських визволителів». Поки люди у військовій формі розмовляли з дідом і просили його сказати на камеру «слава Путіну» (той так і не сказав), головна героїня з’явилася перед ними із червоним прапором.

Після того, як відео набуло популярності, в Росії та на окупованих територіях «бабусі Ганні» стали присвячувати графіті та ставити пам'ятники, а в Україні її вчинок, навпаки, викликав негативну реакцію.

Нагадаємо, у Бєлґороді і навіть окупованому Маріуполі встигли відкрити «пам’ятники» бабці з прапором. Вони дуже сумнівної якості, художня цінність такої творчості під питанням, проте на відкритті у частково захопленому росіянами українському місті був присутній… перший заступник глави президента РФ Сергій Кірієнко.