У РФ з'явився ще один моторошний пам'ятник. Цього разу Шурику й Ліді (фото)

На реалізацію молодіжного арт-простору виділили майже мільйон рублів

У Бєлгородській області відкрили пам’ятник героям фільму «Операція И», студентам Шуріку й Ліді. Люди побачили в монументі родинні зв’язки із сумнозвісною нововоронезькою «Альонкою». Про це повідомляє Бел.ru.

Як повідомили в уряді Бєлгородської області, у волоконівській Ютанівці з’явилася Студентська алея. Проєкт молодіжного арт-простору став переможцем конкурсу президентських грантів. На його реалізацію виділили майже мільйон рублів.

Через кілька днів після відкриття бєлгородці в мережі стали помічати схожість бєлгородського монумента з нововоронезькою «Альонкою», яка викликала негативну реакцію місцевих жителів.

Нагадаємо, в Росії зганьбилися з пам’ятником Альонушці, яку вважають засновницею села Нова Альоновка. Пам’ятник заввишки два метри зроблений з металоконструкцій з елементами художньої ковки так налякав людей, що місцева влада оперативно його демонтувала.

Влада Астрахані осоромилися після відкриття химерного пам’ятника, присвяченого мешканцям міста, які загинули у війні в Афганістані.