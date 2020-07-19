Росіянин збив кашкет поліцейського українським прапором (відео)



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Це сталося під час акції на підтримку незаконно заарештованих російськими спецслужбами кримських татар

Стосовно чоловіка завели кримінальну справу

У Гатчині Ленінградської області активіст Володимир Шипіцин при затриманні, падаючи, збив з поліцейського кепку українським прапором. Стосовно чоловіка завели кримінальну справу. Про це повідомляє «Медіазона» з посиланням на адвоката Антона Юпанова.

Це сталося під час акції на підтримку незаконно заарештованих російськими спецслужбами кримських татар. Шипіцин стояв з плакатом «Свободу в’язням справи Хізб ут-Тахрір».

Видання також публікує відео, на якому видно, як проходило затримання.

Вчера в Гатчине активист Владимир Шипицын упал во время задержания и случайно флагом сбил кепку с полицейского https://t.co/MYjmm2xnsx Против активиста возбудили уголовное дело, сейчас он в ИВС, его ждет допрос pic.twitter.com/NTJl0KCMUk — Медиазона (@mediazzzona) July 19, 2020

«Йому ставиться у провину, що він пластикової трубкою від прапора вдарив співробітника поліції по голові», – уточнив адвокат.

На опублікованих виданням кадрах видно, як поліцейський хапає активіста за руку, в результаті чого чоловік з прапором в руці падає навзнак. Поліцейський продовжує його тримати і нахиляється, коли матерія прапора зачіпає його кепку.

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