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    У світі

    Росіянин збив кашкет поліцейського українським прапором (відео)

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    <span>Це сталося під час акції на підтримку незаконно заарештованих російськими спецслужбами кримських татар</span> - Росіянин збив кашкет поліцейського українським прапором (відео)
    Це сталося під час акції на підтримку незаконно заарештованих російськими спецслужбами кримських татар

    Стосовно чоловіка завели кримінальну справу

    У Гатчині Ленінградської області активіст Володимир Шипіцин при затриманні, падаючи, збив з поліцейського кепку українським прапором. Стосовно чоловіка завели кримінальну справу. Про це повідомляє «Медіазона» з посиланням на адвоката Антона Юпанова.

    Це сталося під час акції на підтримку незаконно заарештованих російськими спецслужбами кримських татар. Шипіцин стояв з плакатом «Свободу в’язням справи Хізб ут-Тахрір».

    Видання також публікує відео, на якому видно, як проходило затримання.

    «Йому ставиться у провину, що він пластикової трубкою від прапора вдарив співробітника поліції по голові», – уточнив адвокат.

    На опублікованих виданням кадрах видно, як поліцейський хапає активіста за руку, в результаті чого чоловік з прапором в руці падає навзнак. Поліцейський продовжує його тримати і нахиляється, коли матерія прапора зачіпає його кепку.

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