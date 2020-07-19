У США гола дівчина ефектно вийшла на акцію протесту (відео)



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Дівчина почувалася вільно, стоячи перед поліцейськими Скріншот з відео

Дівчина була абсолютно голою, на її голові була шапка, на обличчі маска

У місті Портленд, штат Орегон, США, під час масової акції протестів, з’явилася оголена дівчина, вона вийшла назустріч поліцейським і застала своїм виглядом копів зненацька.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі MDK.

Дівчина була абсолютно голою, на її голові була шапка, на обличчі маска. Вона почувалася вільно, стоячи перед поліцейськими. Оголена піднімала руки, позуючи. Її почали знімати на телефони, лунав сміх.

Американка разделась на протесте BLM в Портленде



Нюдсочетверг уже не тотpic.twitter.com/tuyxE1dEa6 — #MDK (@mudakoff) July 19, 2020

Один з чоловіків закрив її щитом. Закінчивши «виставу», дівчина ефектно пішла.

Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.