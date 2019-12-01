«Вперше в житті»: відома українська співачка потрапила у ДТП



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На момент ДТП в машині артистки Jerry Heil перебували члени її творчої команди

Як переконує Jerry Heil, винуватцем зіткнення був водій іншого автомобіля

Українська співачка Jerry Heil потрапила у аварію після концерту в Одесі. Про це артистка розповіла своїм підписникам у Іnstagram.

«Вперше в моєму житті це сталося. Я потрапила в аварію. В нас в'їхала тачка», – сказала Jerry Heil і зазначила, що мала погані передчуття і думала про можливість потрапити у ДТП.

Як переконує Jerry Heil, винуватцем зіткнення був водій іншого автомобіля. Що стало причиною ДТП та наскільки сильним був удар, наразі невідом

На момент ДТП в машині артистки перебували члени її творчої команди, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у суботу в Ізмаїльському районі Одеської області поліцейський здійснив наїзд на пішохода, який внаслідок отриманих травм загинув.

Як повідомлялося, понад 2700 українців цього року загинули в ДТП.