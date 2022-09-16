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Російська влада насипає український борщ на похоронах військових

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Російська влада насипає український борщ на похоронах військових
Вже понад 54 тис. рашистів ліквідовано нашими бійцями
фото: Генштаб

На похоронах окупантів у РФ, яких «денацифікували» ЗСУ, присутніх пригощають українським борщем. Про це свідчать документи держзакупівель із Приморського краю Росії, оприлюднені виданням telegra.ph.

Російська влада насипає український борщ на похоронах військових фото 1

Крім того, виявилося, що міноборони РФ поховання своїх вояків не оплачує. Принаймні, в цьому регіоні.

При цьому поховання коштує понад 100 тис. рублів (понад 61 тис. грн) без урахування надгробної плити. 

Нагадаємо, на 205-й день повномасштабного вторгнення РФ на територію України загальні бойові втрати противника становлять 54 тис. 50 окупантів та 2199 танків. За останню добу ЗСУ ліквідували 200 рашистів. 

Триває 205-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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Теги: росія Міноборони документи поховання влада

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