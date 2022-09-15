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Чоловіків бракує – вмирають на війні. Росія може відпустити в’язнів для певних робіт

Надія Клочко
glavcom.ua
Чоловіків бракує – вмирають на війні. Росія може відпустити в’язнів для певних робіт
Російський віцепрем'єр вважає, що до будівництва у РФ можна залучити 180 тис. ув'язнених
фото з відкритих джерел

У російському уряді обговорюється можливість залучення ув’язнених до будівництва різних об’єктів

Віцепрем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін виступив з ініціативою залучати на будівництві у Росії засуджених за легкими економічними статтями. Про це він сказав на конференції у Інноваційному центрі «Сколково», пишуть російські ЗМІ

За словами чиновника, у російському уряді розглядають можливість залучення ув'язнених до робіт на будівництвах.

«Там не зовсім йшли на роботу ув'язнені, тому що, якщо вони переходили на виправні роботи, вони не мали можливості отримати умовно-дострокове звільнення», – заявив Хуснуллін.

Посадовець зазначив, що до Мін'юсту РФ уже внесли відповідну законодавчу поправку.

«Сьогодні за законом, навіть якщо ти перебуваєш на виправних роботах і поводишся нормально, ти можеш отримати можливість умовно-дострокового звільнення. Я вважаю, що цей захід призведе до того, що частина ув'язнених за неважкими економічними статтями могла б працювати на будівництві», – додав віцепрем'єр.

Зазначимо, що Хуснуллін раніше заявляв, що до будівництва об'єктів у Росії можна залучити близько 180 тис. засуджених.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські захисники ліквідували ще близько 200 рашистів. Із 24 лютого по 15 вересня знищено приблизно 53 850 російських окупантів.

Як відомо, триває 204 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

До слова, раніше у російських ЗМІ з'явилася інформація, що петербурзькі центри безпритульних почали отримувати для розповсюдження буклети про службу в армії

Також у мережі з'явилося відео, на якому чоловік, схожий на главу ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина, вербує ув'язнених однієї з російських колоній для участі у війні.

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Теги: війна росія

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