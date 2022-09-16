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Розвідка повідомила, яка халепа спіткали окупантів на Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, яка халепа спіткали окупантів на Херсонщині
Поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних рашистів по 10-20 чоловік
фото з відкритих джерел

Містяни відмовляють допомагати окупантам продовольством навіть під примусом

Рашисти, які досі перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води. Низка з них отримала наказ тікати через Дніпро. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Зокрема, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ ЗСРФ, який розташований неподалік Каховки, не може вирішити проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами. Місцеве населення відмовляється забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом. Наразі поповнення запасів води і боєкомплекту здійснюється винятково вночі цивільним автотранспортом, викраденим у найближчих населених пунктах.

«Низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, викрадені у навколишніх селах», – зазначили у розвідці.

Поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних рашистів по 10-20 чоловік. Ці військовослужбовці відмовились брати участь у бойових діях. В результаті, командири підрозділів зняли їх з усіх видів постачання, вилучили зброю та відпустили «на вільні хліба». Наразі вони вимушені жебракувати у місцевих жителів та шукають можливості повернутися додому.

Раніше британська розвідка назвала гострі проблеми армії РФ.

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Теги: Дніпро розвідка чоловік Херсонщина війна окупанти

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