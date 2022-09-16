Генштаб повідомив, скільки гелікоптерів та літаків окупантів знищили ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках

На 205-й день повномасштабного вторгнення РФ на територію України загальні бойові втрати противника 54050 окупантів та 2199 танків. За останню добу ЗСУ ліквідували 200 рашистів. Про це повідомив Генштаб Міноборони.

Загальні бойові втрати з 24.02 по 16.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 54050 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2199 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 4690 (+8) од,

артилерійських систем – 1302 (+7) од,

РСЗВ – 312 (+1) од,

засоби ППО ‒ 168 (+1) од,

літаків– 250 (+0) од,

гелікоптерів – 216 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),

крилаті ракети ‒ 233 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од,

спеціальна техніка ‒ 121 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, триває 205-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.