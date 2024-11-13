Російські війська контролюють 70% Торецька на Донеччині

Місто, яке свого часу налічувало 50 тис. жителів, перетворилося в руїни

ЗСУ поки не вдається вибити окупантів із багатоквартирних будинків у центрі міста

Російські війська просунулися на 2,5 км до центру міста Торецьк Донецької області. Про це повідомляють у телеграм-каналі Bild, посилаючись на аналіз свого експерта Юліана Рьопке.

Як стверджує аналітик, кілька тижнів ЗСУ намагаються зрізати виступ наступу фланговими ударами з півночі та півдня Росії. Йдуть жорсткі вуличні бої за кожен багатоквартирний будинок. Місто, яке свого часу налічувало 50 тис. жителів, перетворилося в руїни.

За даними Рьопке, поки що українським військовим не вдається завершити контрудар, оточити та вибити росіян із багатоквартирних будинків у центрі Торецька.

Наразі під контролем російських бойовиків залишається близько 70% території міста, в тому числі вулиця Центральна.

Нагадаємо, що ворог просунувся біля семи населених пунктів на Донеччині. За даними аналітиків, окупанти просунулися біля Максимівки, М'ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди.